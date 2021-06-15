2 milyondan fazla hacı adayı heyecanla hac kuralarını bekledi. Ancak Suudi Arabistan bu yıl da yurt dışından kabul olmayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 yıldır hac için zaten yeni kayıt almıyor.

Peki bundan sonra hac için süreç nasıl işleyecek? 2 yıldır bekleyen hacı adayları ne yapacak? Hak kaybı olacak mı?

Bu soruların cevabı Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu toplantısında karşılık bulacak.

"Vazgeçenlere para iadesi yapıldı"

Başkanlık, hac ücretlerinin iadesi konusunda adayların taleplerini dikkate aldı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “2020 yılı Haccı iptal olunca üst kurulumuz bir karar alarak hacdan tamamen vazgeçenlerin paralarını iade ettik. Ama benim kura kayıt hakkım bu sene değil bir daha ki yıla ertelensin diyenler içeride cüz-i bir miktar bırakarak kayıtlarını devam ettirdiler" dedi.

Toplantı sonrası yol haritası belirlenecek

Remzi Bircan, ”Bu kurulumuz 7 bakanlığın en üst düzey yöneticisi ve iki kurumdan oluşuyor. Biz inşallah önümüzdeki günlerde bu kurulumuzu toplayacağız. Ulaşmış olduğumuz neticeyi tek tek masaya yatıracağız. Bunları değerlendireceğiz" diye konuştu.

Kurul toplantısının ardından hac için izlenecek yol haritası belli olacak.