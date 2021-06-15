Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 19:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa’daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa’daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası’nda Karabağ atlarının gösterisini izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa’da düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Şuşa’daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası’nda Karabağ atlarının gösterisini izledi.
İki lider, Şuşa’daki Hankızı Çeşmesi, Sergi Salonu, Halı Müzesi, Saatli Mescit, Yukarı Gövher Ağa Camii, Aşağı Gövher Ağa Camii gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.
İki lider, daha sonra Cıdır Ovası’nda düzenlenen Karabağ atlarının gösterisini izledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan
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