Bakan Göktaş'tan İBB kreşindeki iddialara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait ruhsatsız bir çocuk etkinlik merkezinde bir çocuğun istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddiaların kendilerini kahrettiğini ifade etti.

Göktaş, söz konusu iddiaların Bakanlığa ve yargıya intikal ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yargı süreci devam etmekte olup; İBB’nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı 'kreşlerinde', başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir.

Böylesine hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir konuda, siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerekirken ve iddialar bu kadar ciddiyken, kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilemek yerine konunun siyasi polemiklere çekilmesi kabul edilemez. Oysa yapılması gereken son derece açıktı: Bu kurumları daha en baştan çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlamak."

"Bu vakalar görmezden gelinemez"

Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeretin, hiçbir tereddütün, hiçbir gecikmenin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Göktaş, "Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir. Bu vakalar görmezden gelinemez. Üzeri örtülemez. Normalleştirilemez. Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.