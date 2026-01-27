Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.01.2026 21:09

DMM'den "Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'den "Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), konuya ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı' yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Telekom'da söz konusu olan uygulama, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçlerdir. Bu iş modelinde iddiaya konu bir kamu zararı olmadığı gibi abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemler de asılsızdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

DMM'den "Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği" iddiasına yalanlama

