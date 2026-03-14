Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.03.2026 12:01

BDDK iki yatırım bankasının kuruluş iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SLM Yatırım Bankası AŞ ve Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş iznini iptal etti.

BDDK tarafından hazırlanan iki farklı Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararlara göre, SLM Yatırım Bankası AŞ ve Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izni iptal edildi.

SLM Yatırım Bankası AŞ'ye yönelik kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 18.12.2025 tarih ve E-20008792-101.01.01-175564 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 04.05.2023 tarih ve 10594 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 11'inci maddesinin (d) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Asır Yatırım Bankası AŞ'nin de incelemeler sonucunda kuruluş izninin iptaline yönelik şunlar kaydedildi:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 11.03.2026 tarih ve E-20008792-101.01.01-18411 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 23.03.2023 tarih ve 10541 sayılı kararı kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izninin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11'inci maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

ETİKETLER
BDDK
Sıradaki Haber
YHT ile bugüne kadar 110 milyon yolcu seyahat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
İran, BAE'de ABD askerlerinin bulunduğu yerleri "meşru hedef" olarak vuracağını duyurdu
13:35
İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 36 bin 593 sivil birim hasar gördü
13:13
Soykırımcı İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 234'e yükseldi
13:10
Bakan Bayraktar: Enerji kaynaklarımızı gece gündüz arayacağız, bulacağız
13:03
Mücevher sektörü İstanbul'da buluşacak
13:02
Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ