Gündem
AA 27.01.2026 20:07

Türkiye ile Nijerya arasında 9 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Nijerya arasında 9 anlaşma imzalandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Nijerya arasında imza altına alınan anlaşmalar şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı

- Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız

Nijerya Recep Tayyip Erdoğan
Emine Erdoğan, Bakan Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş ile görüştü
