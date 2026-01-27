Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
TRT Haber 27.01.2026 18:04

Burhanettin Duran: Türkiye'nin mücadelesi etnik kimliklerle değil, terörledir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye'nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye'nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran: Türkiye'nin mücadelesi etnik kimliklerle değil, terörledir

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından, bazı siyasi çevrelerin Suriye'de "Kürtler hedef alınıyor" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Duran, söz konusu iddiaların, "hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişim" olduğunu ifade etti.

Duran, toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dilin herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız. Türkiye’nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye'nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesisi açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği gibi, 'Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor; Arap’ıyla, Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Nusayri’siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşıyla birlikte yönünü kendisine dönmüş on milyonların da en güvenli sığınağıdır, yuvasıdır, güvencesidir.' Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyen, komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

Burhanettin Duran Terörle Mücadele
