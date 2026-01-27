Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
Gündem
AA 27.01.2026 17:02

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinub Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinub Ankara'da

Tinubu'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 103 süvari karşılayıp, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tinubu'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Tinubu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

İkili ortak basın toplantısı düzenleyecek

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tinubu, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Tinubu, merdivenlerde Türk ve Nijerya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Tinubu, anlaşmaların imza törenine katılacak, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Nijerya Recep Tayyip Erdoğan
