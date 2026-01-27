Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.01.2026 14:07

Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da etkili olan olumsuz hava koşullarından etkilenen üreticiler ve vatandaşlar için hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkânlarıyla sahadadır" dedi.

Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da meydana gelen sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Afet sonrası gelen tüm ihbar ve taleplerin titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti;

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkânlarıyla sahadadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı
OKUMA LİSTESİ