Gündem
AA 27.01.2026 14:02

Türkiye'nin sondaj gemisi "Yıldırım" Filyos Limanı'nda

Türkiye’nin arama ve sondaj kabiliyetlerini artırmak amacıyla enerji filosuna katılan ultra derin deniz sondaj gemisi “Yıldırım”, Zonguldak’taki Filyos Limanı’na ulaştı.

Türkiye'nin sondaj gemisi "Yıldırım" Filyos Limanı'nda

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere dün İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından Karadeniz'e doğru yola çıkan "Yıldırım", Filyos beldesindeki limana geldi.

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, Türkiye'nin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetinin artırılması kapsamında envantere alındı.

Türkiye'nin sondaj gemisi "Yıldırım" Filyos Limanı'nda

Mersin'deki Taşucu Limanı'na 4 Aralık 2025'te ulaşan ve ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2025'te "Yıldırım" olarak belirlenen geminin uzunluğu 228 metreye ve genişliği ise 42 metreye ulaşıyor.

Üzerinde helikopter pisti bulunan ve 200 personele yaşam alanı sunan geminin Zonguldak'taki Filyos Limanı'na gidebilmesi amacıyla İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçmesi gerektiğinden sondaj kulesinin üst kısmı sökülmüştü.

Türkiye'nin sondaj gemisi "Yıldırım" Filyos Limanı'nda

Karadeniz'de görev yapması kararlaştırılan Yıldırım'ın, Filyos Limanı'nda sondaj kulesinin montajı tamamlanacak ve gemi, Karadeniz'deki arama ve üretim operasyonlarına hazır hale getirilecek.

Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin nisan ayında Karadeniz'deki görevine başlaması hedefleniyor.

Sondaj İstanbul Boğazı Zonguldak Recep Tayyip Erdoğan
