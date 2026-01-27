Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.01.2026 12:43

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başladı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına başlandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında ilk duruşma başladı. Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumlarının karşısındaki salonlarda yapılacak duruşmanın yaklaşık 1 ay sürmesi öngörülüyor.

Suç örgütüne yönelik iddianame, 5 Kasım'da kabul edildi.

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik dava kapsamında 33'ü tutuklu 200 sanık hakim karşısına çıktı.

Bunlar arasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı bulunuyor. Belediye başkanlarından 5'i tutuklu durumda. İlk duruşmada kimlik tespitlerinin ardından savunmalara geçilecek.

CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı'nın 337 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, Aktaş'ın 2019 yılından sonra İstanbul'da CHP'li belediyelerden çok sayıda ihale aldığına yer verildi.

Örgütün, belediye başkanları ile yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği öne sürüldü.
İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın 9 ayrı suçtan 450 yıla kadar, CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 8 farklı suçtan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.

Görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için 15 yıla kadar, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ise 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 

Suç Örgütü İstanbul CHP
