Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.01.2026 12:48

Bakanlıktan "sahte yardım" paylaşımlarına karşı uyarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya mecralarında yer alan "çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" içerikli paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, bu paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan "sahte yardım" paylaşımlarına karşı uyarı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya platformlarında Bakanlık adıyla "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" başlığı altında asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımların vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefleyen kötü niyetli kişiler tarafından yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Amatör denizciliğe 47 milyon lira destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Bakan Fidan'dan AB mesajı: Öncelikli hedefimiz gümrük birliği ve vize serbestisi
14:29
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
14:15
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 20 bin hasta tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor
14:09
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 662'ye yükseldi
14:12
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
14:07
UNICEF: Gazze'de okulların yüzde 90'ından fazlası yıkılmış veya hasar görmüş durumda
Ağrı'da besicilerin zorlu kış şartlarında geçim mücadelesi
Ağrı'da besicilerin zorlu kış şartlarında geçim mücadelesi
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ