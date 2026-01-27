Bakanlıktan "sahte yardım" paylaşımlarına karşı uyarı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya platformlarında Bakanlık adıyla "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" başlığı altında asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımların vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefleyen kötü niyetli kişiler tarafından yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir.