Gündem
27.01.2026 19:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanında olduklarını belirterek, "Askeri eğitim, istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tinubu ile heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, yaptıkları görüşmeler ile Nijerya heyetinin iş çevreleriyle gerçekleştireceği temasların hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız

Nijerya'nın, Türkiye için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyon nüfusuyla Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nijerya, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın iş birliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayisi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik. Hatırlayacaksınız, 2021'in ekim ayında Nijerya'ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz iş birliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık. Bu noktada bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanına çok sayıda bakan ve üst düzeyli yetkilinin refakat etmesi, bu siyasi kararlılığın en açık emaresidir."

"5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik"

Erdoğan, iki ülke arasında başta ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelin olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca, Nijerya'daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Bugün, tesisinde mutabık kaldığımız Ekonomik ve Ticari Ortak Komitesi'nin bu açıdan hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Kalkınma iş birliği kapsamında ise TİKA'mızın Abuja'da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz." dedi.

Nijerya'nın, Afrika'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Tinubu'nun iktidara geldiği 2023 yılından bu yana, ülke ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimlerinde enerji sektörü önemli yer tutuyor. Biz de bu alandaki potansiyeli gerek yatırımlar gerek ticari boyutları itibarıyla değerlendirmek istiyor, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla iş birliğine önem veriyoruz."

"Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız"

Afrika'nın bilhassa Sahel bölgesinde filizlenen terör örgütlerinin tüm kıtanın huzuruna tehdit teşkil ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Sayın Tinubu'nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Nitekim bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca, Nijeryalı yetkililerin önde gelen savunma sanayii firmalarımızla bu ziyaret kapsamında yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Eğitim iş birliği anlaşmasıyla da iş birliğimizin ahdi temelini daha da güçlendireceğiz"

Erdoğan, eğitim alanında iş birliği konusunun, önemli bir gündem maddesi olarak görüşmelerde yerini aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Maarif Vakfımızın Nijerya'da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Nijerya'nın genç nüfusu için ilave bir imkan sunabileceğimize inanıyorum. Bugün imzaladığımız eğitim iş birliği anlaşmasıyla da iş birliğimizin ahdi temelini daha da güçlendireceğiz. Kardeşim Bola Ahmed Tinubu'ya ülkemizi ziyaretleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş Nijerya halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum."

Nijerya Recep Tayyip Erdoğan
