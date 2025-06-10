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Gündem
AA 10.06.2025 22:31

Bakan Göktaş, "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği için Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 14-15 Haziran'da düzenlenecek "Baba-Çocuk Doğa Kampı" için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

Bakan Göktaş, "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği için Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı kapsamında hazırlanan "Baba-Çocuk Doğa Kampı" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan'ım, birlikte geçirilen zamanın en güzel hali, doğanın kalbinde, babalarla harika bir kamp. 2025 Aile Yılı kapsamında, aile bağlarını pekiştirme, sevgi ve sorumluluk bilincini birlikte yeşertme fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Babalar Günü'ne özel 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek bu anlamlı organizasyonun detaylarına 'milliparklar' hesabından ulaşabilirsiniz."

 

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Mahinur Özdemir Göktaş İbrahim Yumaklı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı
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