Bakan Göktaş, "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği için Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı kapsamında hazırlanan "Baba-Çocuk Doğa Kampı" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan'ım, birlikte geçirilen zamanın en güzel hali, doğanın kalbinde, babalarla harika bir kamp. 2025 Aile Yılı kapsamında, aile bağlarını pekiştirme, sevgi ve sorumluluk bilincini birlikte yeşertme fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Babalar Günü'ne özel 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek bu anlamlı organizasyonun detaylarına 'milliparklar' hesabından ulaşabilirsiniz."