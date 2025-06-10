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Gündem
AA 10.06.2025 19:52

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.

Aziz İhsan Aktaş, hakkında yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edilmişti.

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