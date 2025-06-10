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Gündem
AA 10.06.2025 21:09

Suriye Havayolları'ndan 12 yıl sonra İstanbul'a sefer

İstanbul'a 12 yıl aradan sonra ilk seferini düzenleyen Suriye Havayolları'na ait uçak, havalimanında törenle karşılandı.

Suriye Havayolları'ndan 12 yıl sonra İstanbul'a sefer
[Fotograf: AA]

Beşşar Esed rejiminin son bulmasının ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de ülkenin bayrak taşıyıcı şirketi Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a uçuş gerçekleştirdi.

Şam'dan havalanan Suriye Havayolları'na ait yolcu uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Suriye Havayolları'ndan 12 yıl sonra İstanbul'a sefer

Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri, Suriye Havayolları yöneticileri ve uçuş ekibini çiçeklerle karşıladı.

Gelen yolcu katı B15 nolu kapı önünde düzenlenen törene, İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, Suriye Havayolları Genel Müdürü Semir Orabi ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, kurdele ve pasta kesilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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