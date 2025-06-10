Türkiye, Avusturya'daki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Graz'daki okula düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziye, yaralılara acil şifalar dilendi.

Graz'daki okul saldırısı

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye bu sabah yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, saldırıda en az 12 kişinin yaralandığını belirtmiş ve saldırganın kimliğini Graz kenti çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı.

Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini aktaran yetkililer, saldırganın bu eylemi, ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.