Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.09.2025 21:55

Bakan Fidan Türkevi'nde konuşuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York Türkevi’nde konuşuyor.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Bakan Güler: Türk Donanması, dünyanın en güçlü deniz unsuru haline gelme başarısı göstermiştir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:21
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
21:15
Bakan Güler: Türk Donanması, dünyanın en güçlü deniz unsuru haline gelme başarısı göstermiştir
20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
20:39
Edirne'deki Şerbettar Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
20:02
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 kişi yaşamını yitirdi
18:38
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık
Hatay'da pamuk hasadı başladı
Hatay'da pamuk hasadı başladı
FOTO FOKUS
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ