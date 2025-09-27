Bakan Fidan: Filistin davasını en güçlü şekilde savunduk

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Türkevi’nde basın toplantısı düzenledi. Bakanı Fidan'ın, Türkevi’ndeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Filistin meselesi ve Gazze’deki durum BM Genel Kurul haftasının en önemli gündem maddesiydi. Neredeyse her gün bir veya iki tane Filistin’le ilgili program vardı. Türkiye olarak Filistin konulu tüm toplantılara ya öncülük ettik ya koordine ettik ya destek verdik, zaten hepsine katıldık ve Filistin davasını en güçlü şekilde savunduk.

Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'na yaptıkları hitabın çok büyük bir kısmını Filistin konusuna ve Gazze’de yaşanan soykırıma ayırdılar. Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü düzenlenen “İki Devletli Çözüm” konulu konferansa da hitap ettiler. Bu konferans öncesinde ve sonrasında Filistin Devleti’ni şu ana kadar tanımayan, uluslararası ilişkilerde ağırlığı bulunan bazı Batılı ülkelerin de Filistin’i tanımasına şahit olduk. Türkiye’nin Filistin meselesine dair vizyonunu ve uluslararası toplumdan beklentilerini Sayın Cumhurbaşkanımız dünya kamuoyuyla bu iki konferansta paylaştı.

Arap Ligi ve İİT üyesi 8 ülkenin liderliğinin, ABD Başkanı Trump’la birlikte katıldığı “Gazze” konulu toplantının fikri öncülüğünü de Sayın Cumhurbaşkanımız yapmışlardı. Bu görüşmede 800 milyona yakın Müslüman nüfusu bulunan bir grup ülke olarak Başkan Trump’a Gazze’yle ilgili beklentilerimizi açık bir dille aktardık. Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasının şart olduğunu söyledik. İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazzelileri anayurtlarından göç etmeye zorlayacak her türlü girişime karşı olduğumuzun altını topluca çizdik. Gündeme getirdiğimiz konularda olumlu bir ivmenin inşallah sağlanacağını ümit ediyoruz. Buna ilişkin ilk emareler var, inşallah sonu da gelir."

