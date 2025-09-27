Açık 16.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.09.2025 20:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Hükümetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti. 

İspanya Recep Tayyip Erdoğan
Burhanettin Duran: Mavi vatanımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz
