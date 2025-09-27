Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.09.2025 15:39

Burhanettin Duran: Mavi vatanımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, geçmişinden aldığı ilhamla denizlerdeki varlığını güçlendirmekte, mavi vatanımıza sahip çıkma kararlılığını sürdürmektedir" dedi.

Burhanettin Duran: Mavi vatanımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 487 yıl önce Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki kahraman leventlerin, Akdeniz'in kaderini değiştiren büyük bir zafer kazanarak, Türk milletinin denizlerdeki kudretini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Preveze Deniz Zaferi'nin, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin, cesaretinin ve stratejik vizyonunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bugün de Türkiye, geçmişinden aldığı bu ilhamla denizlerdeki varlığını güçlendirmekte, mavi vatanımıza sahip çıkma kararlılığını sürdürmektedir. Akdeniz'den Karadeniz'e, Ege'den dünya denizlerine uzanan bu miras, ülkemizin jeopolitik konumunu ve küresel vizyonunu daha da pekiştirmektedir. Türkiye Yüzyılı'nda denizlerde barış, güvenlik ve adalet için kararlılıkla çalışmaya devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa ve kahraman leventlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Onların bıraktığı bu şanlı miras, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük güç kaynağımız olmaya devam edecektir."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
Sıradaki Haber
MSB'den "Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü" paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
16:02
Gazze'de bir gazeteci daha İsrail saldırısında öldü
15:49
Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı
14:49
Filipinler’de Tropikal Fırtına Bualoi nedeniyle 19 kişi öldü
14:31
Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil
15:35
Şarkıcı Güllü son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da pamuk hasadı başladı
Hatay'da pamuk hasadı başladı
FOTO FOKUS
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ