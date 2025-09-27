Bakan Güler: Türk Donanması, dünyanın en güçlü deniz unsuru haline gelme başarısı göstermiştir

Bakanlığın NSosyal'deki açıklamasına göre Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Türkiye'nin tarih boyunca denizlerdeki hakimiyetini cesareti ve kararlılığıyla gösterdiğini belirten Güler, Çaka Bey'in deryadaki faaliyetleriyle Türk denizciliğinin öncüsü olduğunu anımsattı.

Güler, "Bu şekilde temelleri atılan Türk Donanması, yüzyıllar içerisinde dünyanın en güçlü deniz unsuru haline gelme başarısı göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerinin 27 Eylül 1538'de Preveze'de kazandığı zaferle dünya denizcilik tarihine damga vurduğunu dile getiren Güler, böylece Karadeniz'den sonra Akdeniz'in de bir Türk gölü haline geldiğini hatırlattı.

"Modern bir donanma inşa etmenin gururunu yaşıyoruz"

Büyük denizcilerden ilham alarak, yerli ve milli savunma sanayinin sağladığı imkanlarla daha da güçlenen modern bir donanma inşa etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Milli gemilerimiz, milli denizaltılarımız, fırkateynlerimiz ve ileri teknolojilerimizle dünya denizlerinde etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz gücüyüz. Bundan yaklaşık bir asır önce parasını ödediğimiz halde teslim alamadığımız gemilerimiz, türlü engellemelere ve zorluklara maruz kaldığımız zamanlar oldu. Bu zor günleri hiç unutmadık. Yılmadan yorulmadan çalışmaya devam ettik."

"Türk denizciliği yeni bir altın çağın arifesinde"

Bakan Güler, kahraman personelin, Deniz Kuvvetlerinin bu uzun ve meşakkatli yolculuğunda milli savunma sanayi hamlesinin gelişmesi için çok büyük gayret sarf ettiğini aktararak, "Bugün Türk denizciliği yeni bir altın çağın arifesindedir ve gücünü daha da pekiştirdikçe bu alandaki en büyük güçlerden biri olacaktır. Geldiğimiz bu üstün seviyeyle gurur duymak hepimizin en doğal hakkıdır" ifadelerine yer verdi.

Savunma sanayinin, Kara ve Hava Kuvvetlerinde olduğu gibi Deniz Kuvvetleri envanterine de yeni ürünler dahil ederek, donanmanın imkan ve kabiliyetlerini artırdığını belirten Güler, "Bizlere düşen en önemli görev bu gelişimin devamını sağlamak, bunun için artan bir şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Güler, "Mavi Vatan"da ve dünya denizlerinde görevlerini büyük bir adanmışlık duygusuyla ve üstün bir başarıyla yerine getiren Deniz Kuvvetleri personelini yürekten kutladığını belirtti.