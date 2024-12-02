Puslu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.12.2024 13:00

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Aralık tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Bakan Fidan'ın oturumlarda İsrail'in Gazze soykırımı, terörle mücadele, Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere vurgu yapması bekleniyor.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim 2024 tarihinde devralan Mark Rutte’nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.

Genel Sekreter Rutte, Türkiye’yi son olarak 25-26 Kasım 2024 tarihlerinde ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le görüşmeler gerçekleştirmişti.

Genel Sekreter Rutte söz konusu ziyareti kapsamında ayrıca, 23 Ekim 2024 tarihli terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sunmak ve çalışmaları hakkında bilgi almak için TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki tesislerini ziyaret etmişti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumu Ürdün Kralı II. Abdullah’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda, Orta Doğu’daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki iş birliği konuları ele alınacak.

Bakan Fidan'ın toplantılar kapsamında, İsrail’in işlediği savaş suçları ile Gazze’de yaşanan insani dram başta olmak üzere, Türkiye’nin İsrail-Filistin meselesine yönelik görüşlerini paylaşması bekleniyor.

Bunun yanısıra Fidan'ın, Ukrayna ve Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve Avrupa Birliği'nin (AB) faaliyetleriyle ilgili görüşmeler yapması da tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın toplantı marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan NATO
Sıradaki Haber
Göçmen kaçakçılarına “Kalkan-33” operasyonu: 115 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan iki projeye 27 milyon liralık hibe
12:58
Pakistan'da aşiretler arasında çatışma: Ölü sayısı 130'a yükseldi
12:52
Doğu buz kesti: Çamaşırlar dondu, sarkıtlar oluştu
12:49
İstanbul'da minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
12:47
Plastik kirliliğinin engellenmesine ilişkin müzakerelerde ülkeler anlaşmaya varamadı
12:43
İhracatın lokomotifi otomotiv sektörü oldu
Sivas sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Sivas sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
FOTO FOKUS
Dijital alışverişte ilk sırada elektronik ürünler geliyor
Dijital alışverişte ilk sırada elektronik ürünler geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ