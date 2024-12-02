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Gündem
TRT Haber 02.12.2024 06:56

TBMM'de yoğun gündem bu hafta da sürecek

TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda, köy kanununda değişiklikler öngören teklifin görüşmelerine devam edilecek. Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin değişiklikler içeren düzenleme de gündeme gelecek. Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.

TBMM'de yoğun gündem bu hafta da sürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda köy kanununda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

26 maddeden oluşan teklif ile kentsel dönüşümün desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması yönünde düzenleme yapılıyor.

Genel Sağlık Sigorta borcuna af geliyor

Genel Kurul'un gündemine gelecek bir diğer düzenleme ise Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin değişiklikleri içeren kanun teklifi olacak.

Teklifle 2015 yılı öncesine ait genel sağlık sigortası borçlarının tamamı silinecek.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları artık aile hekimleri tarafından mesai dışında uygulanabilecek. Aile hekimliklerinden alınan sağlık raporları da ücrete tabi olacak.

Bakan Tunç sunum yapacak

Yeni haftada Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu da toplanacak..
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç komisyon üyesi milletvekillerine sunum yapacak, sorularını yanıtlayacak..

Parti grup toplantıları 

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
Genel Başkanlar gündeme ilişkin mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.

Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca da Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek.
 

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