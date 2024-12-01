Bakan Fidan'ın Suriye diplomasisi

Suriye'deki gelişmeler Türkiye tarafından yakından izleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları da sürüyor.

Bölgedeki gelişmeler devam ederken Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı yarınki ziyaretinde Bakan Fidan ile görüşecek.

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere yönelik mekik diplomasisi kapsamında bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la görüştü. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu ifade etti.

Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, ülkemize ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğini de vurguladı.

Bakan Fidan Blinken'a Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması gerektiğini de belirtti.

Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Görüşmede Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da görüşüldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüştü.

Bakan Fidan ile Fuad Hüseyin'in görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüştü.

Her iki görüşmede de Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün de Rusya Dışişleri Bakanı, Lübnan ve Katar Başbakanı ile Suriye gündemli görüşmeler gerçekleştirdi.