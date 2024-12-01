Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.12.2024 20:39

DMM'den öğrenci yurtları ve öğrencilere verilen desteklere ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), öğrenim kredisi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın, sadece alınan kredi üzerinden yapıldığını vurguladı.

DMM'den öğrenci yurtları ve öğrencilere verilen desteklere ilişkin açıklama

DMM'den yapılan açıklamada, son zamanlarda öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili kamuoyunu manipüle etme maksatlı iddiaların ortaya atıldığı tespit edildiği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının önemli görevlerinden birinin gençlere yurt hizmeti vermek olduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'de 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken; bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurdu bulunduğu aktarıldı.

Bakanlığın, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 98'ini yurtlara yerleştirdiği, öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz karşılandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan ve başvuru yapan öğrencilere bu yıl yaklaşık 20 milyar lira öğrenim kredisi ve 15 milyar lira da burs ödemesi yapılmıştır. Öğrenim kredisi geri ödemeleri, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın, sadece alınan kredi üzerinden yapılmaktadır.

Bakanlık, öğrencilere burs/kredi ödemesinin yanında beslenme yardımı da yaparak bütçelerine katkıda bulunmaktadır. Yurt içindeki yurtlarda barınan öğrencilere sabah kahvaltısı için 55 lira, akşam yemeği için 110 lira olmak üzere toplam 165 lira, KKTC'deki yurtlarda barınan öğrencilere sabah kahvaltısı için 60 lira, akşam yemeği için 115 lira olmak üzere toplam 175 lira beslenme yardımı verilmektedir."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Yüksek Öğrenim Eğitim
Sıradaki Haber
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
Bakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
19:57
Güngören'de kısmen çöken binanın altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
19:12
Katil İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırdı: 5 ölü
18:59
Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
17:58
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
20:27
SMO, Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamam
Kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamam
FOTO FOKUS
SMO, Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
SMO, Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ