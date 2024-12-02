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Gündem
TRT Haber 02.12.2024 08:30

5 yıllık "Türkiye Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi" yayımlandı

5 yıllık "Türkiye Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi" yayımlandı. Belge, Türkiye'nin kamu diplomasisine ilişkin stratejik amaç ve hedeflerini kapsıyor. Türkiye'nin kamu diplomasisine yeni bir soluk katacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan bu belge ile Türkiye'nin "yumuşak güç" potansiyelini artıracak çalışmalara da yön vereceğini aktardı.

Türkiye'nin kamu diplomasisi ile ilgili vizyonunu, taşıdığı misyonu, temel ilkeleri, durum analizi ve daha birçok kritik başlığı içeren "2024-2029 Türkiye Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi" yayımlandı.

Belge, "Türkiye Yüzyılı"nın ilk politika belgesi olma özelliğini taşıyor.

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan belgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "takdim" yazısı da yer aldı.

Erdoğan takdim yazısında, kamu diplomasisinin önemine dikkat çekerek, "Yumuşak güç kavramı etrafında şekillenen ve önemi her geçen gün artan kamu diplomasisini önemsiyoruz" dedi.

Tüm kurumlarla, insanî diplomasiden, turizm, ticaret, savunma, eğitim ve sağlık diplomasisine kadar her alanda üstün gayret içeren çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İnsani yardımlarda Türkiye ilk sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "müşfik bir güç" olarak konumlanan Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada mazluma, mağdura ve ihtiyaç sahibine yaptığı yardımları hatırlatarak, "Savaş, şiddet, terör ve çatışmalardan kaçan milyonlarca insana hiçbir ayrım gözetmeksizin sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İnsanî yardımlarda Türkiye'yi, millî gelire oranla dünyada ilk sıraya çıkardıklarını da vurguladı.

"Belge, kamu diplomasisine yeni bir soluk katacak"

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı"nın aynı zamanda bir “İletişim Yüzyılı” olması hedefi doğrultusunda çalışmalara yön verileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi'nin ülkemizin yumuşak güç potansiyelini artıracak çalışmalara istikamet vereceğine, kamu diplomasisine yeni bir soluk katacağına ve tüm dünyada hızla değişen devletler arası ilişkilere intibak etme ve uyarlanma gayretlerimize katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

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İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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