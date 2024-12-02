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TRT Haber 02.12.2024 08:53

Göçmen kaçakçılarına “Kalkan-33” operasyonu: 115 gözaltı

Ülke genelinde jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen “Kalkan-33” operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan 49'u tutuklanırken 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Göçmen kaçakçılarına “Kalkan-33” operasyonu: 115 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik “Kalkan-33” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan 49'u tutuklanırken 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarında, ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak operasyon görüntülerine yer verdi.

 

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Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Sosyal Medya
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