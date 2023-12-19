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TRT Haber 19.12.2023 15:21

Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi.


Paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı." ifadelerine de yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Irak Yaşar Güler
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