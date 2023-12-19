Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi.

Bakanımız @HakanFidan, Ankara’da, Irak’ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i ağırladı. Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetlerarası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı.???????????????? pic.twitter.com/REsIfTM4ak — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 19, 2023

Paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı." ifadelerine de yer verildi.