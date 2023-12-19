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Gündem
TRT Haber 19.12.2023 15:14

CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor

İyi Parti'nin iş birliği önerisini reddetmesinin ardından CHP, yerel seçim için yeni formül arayışına girdi. Aydın, Mersin ve Adana başta olmak üzere bu hafta bazı illerin belediye başkan adaylarının da açıklanması bekleniyor.

CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor

CHP'de yerel seçim için aday belirleme süreci devam ediyor. İyi Parti'nin iş birliği önerisine kapıları kapatmasının ardından CHP'nin, seçimde olası ittifaklara yönelik arayışı sürüyor.

4'ü büyükşehir olmak üzere 227 seçim çevresinde belediye başkan adayını açıklayan partide, bu hafta önemli iki toplantı gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Özgür Özel, perşembe günü önce Merkez Yönetim Kurulu'na ardından Parti Meclisi'ne başkanlık edecek.

İzmir ve Antalya'da çalışmalar sürüyor

Partinin yerel seçim stratejisinin ele alınacağı toplantılarda, bazı büyükşehir belediye başkan adayları belli olacak. O iller arasında Aydın, Mersin ve Adana var.

Adana'da Zeydan Karalar'ın, Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun, Mersin'de Vahap Seçer'in yeniden aday gösterileceği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Aday belirleme çalışmalarının sürdüğü İzmir ve Antalya için de anketler masada olacak. CHP'nin söz konusu iki il için adaylarını Ocak ayı başında açıklaması bekleniyor. Diğer iller için de milletvekillerinin saha çalışması sürüyor.

Siyasi partilerle yerelde iş birliği girişimleri

Özel'in geçen hafta ziyaret ettiği DEM Parti, 27 ilçede belediye başkan adayını açıkladı.

Listede İstanbul'un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri de var.
Bu gelişme üzerine, iki parti arasındaki görüşme trafiğinin hızlanabileceği öne sürülüyor.

Özgür Özel'in, DEM Parti ile olası iş birliği sürecini Parti Meclisi gündemine taşıması bekleniyor.

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