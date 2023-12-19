Açık 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.12.2023 15:14

İyi Parti'de 'İstanbul krizi' sürüyor

İyi Parti'den istifa eden İbrahim Özkan, CHP ile İstanbul'da seçim iş birliği için görüşmeler yaptığını İyi Parti Genel Merkezi'nin bildiğini iddia etti. Ankara'da da aynı sürecin yürütüldüğünü öne sürdü, "Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde" dedi. Özkan'ın iddialarına İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yanıt gecikmedi.

İyi Parti'den istifa eden eski İBB Meclisi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yürüttüğünü söylediği arka kapı diplomasisine değindi. Özkan, CHP ile İstanbul'da arka kapı diplomasisi yürütüldüğünden İyi Parti Genel Merkezi'nin haberi olduğunu öne sürdü. "Yerel seçimde iş birliği yapılmasından yana olduğumu herkes biliyordu" dedi.

"Aynı süreç Ankara'da da yürütülüyor"

Özkan, aynı sürecin Ankara'da da işlediğini iddia etti.

"Aynı diplomasi Ankara'da yürütülüyor ve genel başkanın bilgisi dahilinde. Orada Ankara'da sayın Yüksel Arslan tarafından bu diyaloglar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Kürşad Zorlu'dan Özkan'ın iddiasına cevap

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise İbrahim Özkan'ın iddialarını yalanladı.

Canlı yayına mesaj gönderen Zorlu, "Böyle bir diplomasi sürecinden Genel Başkanımızın bilgisi bulunmamaktadır" diye konuştu.

İyi Parti istifaları değerlendirdi: Partimize yönelik planlı bir saldırı yapılıyor
İyi Parti istifaları değerlendirdi: Partimize yönelik planlı bir saldırı yapılıyor

Arslan: Benim üzerimden bir süreç yürütülmüyor

Özkan'ın iddialarına bir diğer yanıt da İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan geldi.

Arslan, Ankara'da kendisi üzerinden herhangi bir süreç yürütülmediğini belirtti.
"Benim dışımda varsa bilmiyorum" ifadesini kullandı.  

ETİKETLER
CHP İyi Parti
Sıradaki Haber
RTÜK'ten spor yayınları kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:57
Uludağ'da drift atan 4 sürücüye 81 bin lira ceza
16:49
Dışişleri'nden Çin'e başsağlığı mesajı
16:46
Almanya'da mahkeme Bavyera'daki kamu binalarına haç asma uygulamasını haklı buldu
16:46
Rekabet Kurulu'nda 2 gıda firmasının sözlü savunma toplantısı yapıldı
16:45
Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ileride de karşı çıkacaklarını söyledi
16:40
UNICEF: Gazze dünyada çocuk olmak için hala en tehlikeli yer
Azerbaycan'da kış tatili için en iyi rota: Şahdağ tatil merkezi
Azerbaycan'da kış tatili için en iyi rota: Şahdağ tatil merkezi
FOTO FOKUS
CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ