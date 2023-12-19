İyi Parti'de 'İstanbul krizi' sürüyor

İyi Parti'den istifa eden eski İBB Meclisi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yürüttüğünü söylediği arka kapı diplomasisine değindi. Özkan, CHP ile İstanbul'da arka kapı diplomasisi yürütüldüğünden İyi Parti Genel Merkezi'nin haberi olduğunu öne sürdü. "Yerel seçimde iş birliği yapılmasından yana olduğumu herkes biliyordu" dedi.

"Aynı süreç Ankara'da da yürütülüyor"

Özkan, aynı sürecin Ankara'da da işlediğini iddia etti.

"Aynı diplomasi Ankara'da yürütülüyor ve genel başkanın bilgisi dahilinde. Orada Ankara'da sayın Yüksel Arslan tarafından bu diyaloglar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Kürşad Zorlu'dan Özkan'ın iddiasına cevap

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise İbrahim Özkan'ın iddialarını yalanladı.

Canlı yayına mesaj gönderen Zorlu, "Böyle bir diplomasi sürecinden Genel Başkanımızın bilgisi bulunmamaktadır" diye konuştu.

Arslan: Benim üzerimden bir süreç yürütülmüyor

Özkan'ın iddialarına bir diğer yanıt da İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan geldi.

Arslan, Ankara'da kendisi üzerinden herhangi bir süreç yürütülmediğini belirtti.

"Benim dışımda varsa bilmiyorum" ifadesini kullandı.