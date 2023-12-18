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TRT Haber 18.12.2023 18:12

İyi Parti istifaları değerlendirdi: Partimize yönelik planlı bir saldırı yapılıyor

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kadrolarında son günlerde yaşanan istifaları değerlendirdi. Partiye yönelik planlı bir saldırının olduğunu söyledi. Zorlu, "Bunun adı operasyon siyasetidir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Zorlu, İyi Parti'de arka arkaya yaşanan istifaları 'planlı bir saldırı' olarak nitelendirdi. "Bunun adı operasyon siyasetidir" cümlesiyle tepki gösterdi.

"Bu ismi geçen arkadaşlardan bir tanesi bugün iİstanbul dışında yakın bir ilimizin birbirine Meclis üyesini arıyor diyor ki; 'Bu akşam bir televizyon kanalında biz istifa edeceğimizi belirteceğiz siz de istifa edin' CHP'li birinin ismini vererek size bir görüşme ayarlayalım diyor bunun adı bir operasyon siyasettir."

Parti YİK Üyesi Ahmet Uslu ve istifa eden Özkan birbirini yalanladı

İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Uslu ve İBB Meclisi'nden istifa eden İbrahim Özkan da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada bazı iddialarda bulunan ikili birbirini yalanladı.

Uslu, kendisini arayan kişinin İbrahim Özkan olduğunu söylerken, Özkan ise Uslu'dan gelen mesajı paylaştı.

Görüşme yapılacağı iddia edilen kişinin de CHP'li Muharrem Erkek olduğu öne sürüldü.  

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