CHP'de çift başlılık iddiası: İmamoğlu adaylara müdahale mi ediyor?

CHP'de Ekrem İmamoğlu, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterildi. Genel Merkez, İstanbul'un ilçelerinde adayların belirlenmesiyle ilgili çalışmaları sürdürüyor.

CHP'de adayların belirlenmesinde yetkili organ Parti Meclisi...

CHP'li Yarkadaş: İstanbul'da tüm çalışmalar İmamoğlu'na bırakıldı

Ancak Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, "CHP Genel Merkezi’nin İstanbul’a ilişkin tüm çalışmaları İmamoğlu ve ekibine bıraktığı belirtiliyor. Bu da siyaset tarihimizde pek görülmüş bir uygulama değil" diyerek, İmamoğlu'nun aday belirleme sürecine müdahalesine işaret etti.

Yarkadaş'a göre Çalışma yapan sadece İmamoğlu değil... CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de süreçte aktif rol oynuyor.

"İmamoğlu, kurultayı Özgür Özel'e ben kazandırdım diye düşünüyor"

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, iddiayı değerlendirdi.

"İmamoğlu'nun baktığı düşünceden, bu kurultayı ben kazandırdım diye düşünüyor. Özgür Özel de bunun farkında olduğu için bir taraftan İmamoğlu taleplerini dikkate almak zorunda hissediyor. Şu anda sayın Özgür Özel bir sınavda."

Sık sık Ankara'ya gelen Ekrem İmamoğlu'nun Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle yakın temasta olduğu da iddialar arasında.

"İmamoğlu parti içinde bir eş başkan fonksiyonunu üstlenmek istiyor"

Ekrem İmamoğlu'nun parti içinde bir eş başkan fonksiyonunu üstlenmek istediğini belirten Acet, "Bence daha da süreç içerisinde kendi ağırlığını koyarak Özgür Özel üzerinde bir vesayet kurmaya çalışıyor. Bir yenilenme bir kan değişimi bir avantaj elde edebilecekken şu an tekrar o fırsatı tepiyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi" diye konuştu.

CHP'de, belediye başkan adaylarının en geç aralık ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.