Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macaristan ile ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi. Başbakan Viktor Orban'ı kabul etti.

İki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılan Erdoğan'ın, Orban ile ortak basın toplantısında konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Orban'la akdettiğimiz ortak siyasi bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık.

Macaristan ile ticaret hacmimiz bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla geçtiğimiz yılı geride bırakarak, 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefe ulaşmakta kararlıyız.

Ortak Komite ilk kez Türkiye'de toplanacak

Ekonomi-Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız.

Halihazırda verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.

Türkiye-Macaristan kültür yılı açılışını bu akşam yapacağız.

"Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık"

Orban ile görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık.

Gazze'de İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için çalışıyoruz. Gazze'de acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz.Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.