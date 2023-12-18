Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi desteklediklerini belirten Macaristan Başbakanı, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık." dedi.

"Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok." diyen Orban, "(Türkiye-Macaristan) İlişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür." ifadelerini kullandı.