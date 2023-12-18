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Dünya
AA 18.12.2023 18:18

Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Macaristan Başbakanı Orban, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık" dedi.

Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
[Fotograf: AA]

Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi desteklediklerini belirten Macaristan Başbakanı,  "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık." dedi.

"Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok." diyen Orban, "(Türkiye-Macaristan) İlişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür." ifadelerini kullandı.

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