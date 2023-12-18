TRT, Azerbaycan'da tecrübesini paylaşıyor

TRT, yarım asrı aşan yayıncılık tecrübesini dünya ile paylaşıyor; 2015'ten bugüne kadar yurt dışına yönelik yapılan eğitimler kapsamında 3 bin 11 yabancı medya mensubuna 135 program çerçevesinde eğitimler gerçekleşti. Bu ülkelerin başında da Azerbaycan geldi.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı, Azerbaycan Cumhuriyeti Görsel-İşitsel Konseyi ve ADA Üniversitesi iş birliğiyle yeni bir eğitim programına başlandı.

Otuz yılı aşan meslek tecrübesi ile Eğitmenler Zafer Sevener ve Cengiz Çifci, ADA Üniversitesinde gerçekleşen eğitimlere katılıyor.

29 yerel medya mensubunun katılımıyla gerçekleşen kameramanlık ve ışık eğitimlerini içeren program 20 Aralık tarihlerine kadar sürecek.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2015'ten bugüne kadar 114 ülkede binlerce medya çalışanına eğitimler verdi.

Yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin dünyaya açılan markası TRT, eğitimlerle yeni iş birliği olanakları geliştirerek hakkaniyetli ve ilkeli yayıncılık konusunda uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.