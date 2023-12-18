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Dünya
TRT Haber 18.12.2023 17:05

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında, 19 bin 453 Filistinlinin öldürüldüğünü, 52 bin 286 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi

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