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HABER GİRİŞ
18.12.2023 17:05
, 18.12.2023 17:12
SON GÜNCELLEME
18.12.2023 17:12
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında, 19 bin 453 Filistinlinin öldürüldüğünü, 52 bin 286 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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