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Gündem
TRT Haber 18.12.2023 15:01

Gazze'den 102 hasta ve yaralı daha Türkiye'ye getiriliyor

Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır’dan Türkiye'ye tahliye ediliyor.

Gazze'den 102 hasta ve yaralı daha Türkiye'ye getiriliyor
[Temsili Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır’dan ülkemize tahliye ediliyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor."

 

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Fahrettin Koca
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