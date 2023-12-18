Türkiye'nin dijital kapısı e-Devlet 15 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Aralık 2008'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen e- Devlet Kapısı'nın 22 hizmetle başlayan yolculuğuna 15’inci yılda 7 bin 651 hizmetle devam ettiğini belirterek, “Yola çıktığımızda söylediğimiz gibi e-Devlet ile ülkemizde bürokrasi 'tuş' oldu. Artık vatandaşımız devletle olan işleri için saatlerini hatta günlerini harcamak yerine her yıl milyonlarca işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden saniyeler içinde yapabiliyor. Türkiye.gov.tr, bugün 1.022 kuruma ait 7 bin 651 işleme ve 64 milyon 122 bin 503 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E-Devlet’e her ay yaklaşık 120 milyon giriş yapılmaktadır. E-Devlet kapısı sayesinde 15 yılda sadece basılı belge kullanımından kaynaklanan 587 milyon doların üzeninde tasarruf sağlandı” ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Dijital Türkiye'ye geçiş sürecinin önemli araçlarından biri olan e-Devlet Kapısı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın uhdesinde TÜRKSAT A.Ş. tarafından kurulduğunu anımsatarak, 18 Aralık 2008'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen e-Devlet Kapısı’nın bu yıl 15’inci yılını kutladığını açıkladı. Hizmete alındığı günden bu yana bürokraside hizmet anlayışının hızlandırılarak, vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirildiğini belirten Uraloğlu, “Vatandaşlar artık devletle olan işlerini uzun kuyruklarda beklemeden yapıyor. e-Devlet Kapısı zamandan tasarruf sağlayarak, vatandaşların yaşam kalitesini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini de arttırıyor. Gururla ifade etmek isterim ki; devletin kısa yolu 'türkiye.gov.tr', bugün 1.022 kuruma ait 7 bin 651 işleme ve 64 milyon 122 bin 503 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Yani e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 10 kişiden 9'u şu anda dijital Türkiye'nin kapısını açıyor” dedi.

Ayda 120 milyon giriş yapılıyor

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı’na katılımın her geçen yıl daha hızlı artış gösterdiğini vurgulayarak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında etkili olduğunu ifade etti. Uraloğlu, her ay yaklaşık 120 milyon giriş yapılan e-Devlet Kapısı ile vatandaşların devletle olan işlerini bilgisayar ya da telefonları üzerinden yapar hale geldiğine işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

"e-Devlet Kapısı, bizlere katılımcı, paylaşımcı ve etkileşimli bir vatandaş-devlet ilişkisi kurmak için önemli fırsatlar sundu. Daha verimli hizmet ve daha demokratik bir yönetişim anlayışını güçlendirdi. Bürokrasinin önüne geçilmesi, israfın ve mükerrer yatırımların önlenmesini sağladı. İnsanımızın artık kamu kurumlarını kapı kapı dolaşıp belge toplama gerekliliğini ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız neredeyse tüm işlerini artık hiçbir belge toplamadan e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor hale geldi. Yaşadığı ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ve yakınları seyahat etmek ve konaklamak zahmetinden kurtulmuş oldu. e-Devlet Kapısı ile sadece basılı belge israfından bu yıl 138 milyon dolar tasarruf sağlandı. e-Devletin kurulduğu günden bu yana ise bu rakam 587 milyon doların üzerinde. Ancak, birçok hizmet için vatandaşlarımızın cebinden yol, barınma, yemek gibi birçok masraf daha çıkıyor. Bu nedenle e-Devlet Kapısı sayesinde milyarlarca dolar vatandaşımızın cebinde kalıyor"

e-Devlet vatandaşlardan tam not aldı

Uraloğlu, 7 bin 651 kamu hizmetini içeren e-Devlet kapısının başarısının, sadece kaç kişiye, hangi sayıda kamu hizmeti sağladığıyla değil, bu dijital hizmetlerin vatandaşların beklentilerini karşılama oranıyla da kendini gösterdiğini vurgulayarak, “Düzenli olarak yürütülen 'e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi' sonuçlarına göre, vatandaşlarımızın yüzde 95,3’ü 'türkiye.gov.tr'yi memnuniyet ve beğeniyle kullanmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporuna göre de ülkemiz, e-Devlet uygulamalarında Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir skor ile 35 ülke arasında 10’uncu sıraya yükselmiş bulunuyor” açıklamasında bulundu.

En çok kullanılan hizmet, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

Bakan Uraloğlu, e-Devlet Kapısına bu yıl içerisinde 4 milyar 66 milyon defa girilerek hizmet alındığını, bu kapsamda en çok kullanılan hizmetin ise yüzde 26,41 gibi büyük bir oranla SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi olduğunu belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmetinin ise yüzde 11,78’le ikinci sırada yer aldığını ifade eden Uraloğlu, “Bu yıl özellikle ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim’ hizmeti de en çok kullanılan hizmetler arasında yer aldı. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı’ndan aldığı hizmetin yüzde 9.92’sini, yani 400 milyonun üzeninde ‘Ne Zaman Emekli Olabilirim?’ hizmetini kullanmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama yüzde 9,7 ile dördüncü sırada yer alırken Türkiye Noterler Birliği Adıma Tescilli Araç Sorgulama hizmeti ise yüzde 8.62 ile beşinci oldu” dedi.

Uraloğlu, söz konusu hizmetleri, Dava Dosyası Sorgulama, PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama, Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama, Tapu Bilgileri Sorgulama ve TÜVTÜRK Muayene Randevu Kayıt hizmetlerinin takip ettiğini açıkladı.

TOGG'lar üzerinden de e-Devlet Kapısı'na 212 bin 684 kez giriş yapıldı

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG üzerinden de e-Devlet Kapısı’na giriş yapılabildiğini anımsattı. Türkiye’nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan TOGG’un Türkiye’nin gururu olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Ülkemizin gururu olan TOGG araçlarımızdan da e-Devlet Kapısı’na giriş yapılabiliyor ve tüm hizmetler kullanılabiliyor. Bu kapsamda haziran ayından bu yana TOGG’lar üzerinden de e-Devlet Kapısı’na 212 bin 684 kez giriş yapıldı” dedi.

e-Devlet'i geliştirmek için çalışıyoruz

Uraloğlu, dijital Türkiye alanında da daima daha iyisi için gayret sarf ettiklerini dile getirerek, küresel gelişmelerle birlikte e-Devletin işleyişine dair vatandaşlardan alınan geri bildirimler ışığında "Dijital Türkiye" çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Uraloğlu, “Yeni açılan ve açılacak olan dijital hizmetlerimiz ile yaptığımız çalışmaların milletimize hayırlı olmasını diliyor, e-Devlet Kapısı’nın bu noktaya gelmesinde emeği geçen TÜRKSAT başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.