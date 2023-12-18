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Gündem
AA 18.12.2023 12:43

Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilere acil insani yardımların ulaştırılması için çabalarımız sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımların ulaştırılması için tüm kurum ve kuruluşlarla çabaların sürdüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilere acil insani yardımların ulaştırılması için çabalarımız sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli,  X'ten yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla çabalarını sürdürdüğünü aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eş güdümünde, 13 Ekim -12 Aralık'ta yaklaşık 2 bin 500 ton insani yardımın 13 hava sevkiyatı ve iki gemiyle Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gönderildiğini belirten Keçeli, yardımların artarak devam edeceğini vurguladı.

"182 hasta ve yaralı ile 147 refakatçi Türkiye'ye nakledildi"

Keçeli, Türk Kızılay ve Kuveyt Yardım Derneği arasında yapılan işbirliği sonucunda toplam 1107 ton malzeme taşıyan geminin El-Ariş Limanı'na yanaşmak üzere olduğunu aktararak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) da Batı Şeria'da mahsur kalan Gazzeli işçilere yardım ulaştırdığını ifade etti.

16 Kasım'dan bu yana 182 hasta ve yaralı ile 147 refakatçinin Gazze'den Türkiye'ye nakledildiğine işaret eden Keçeli, hasta ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını ve bu sayının artacağını söyledi.

Keçeli, Gazze'de sahra hastanesi kurulmasıyla ilgi çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

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