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Dünya
AA 18.12.2023 16:41

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den "çatışmalara acil insani ara " çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında "korkunç bir ayrım gözetme eksikliğine şahit olunduğunu" belirterek, "çatışmalara acil insani ara verilmesi" çağrısı yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den "çatışmalara acil insani ara " çağrısı

Borrell, X'te yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki kilise ve ibadet yerlerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında "korkunç bir ayrım gözetme eksikliğine şahit olunduğunu" ifade eden Borrell, bu saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğünü vurguladı.

Borrell, İsrail'in yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu kilise ve ibadet yerlerine yönelik saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Sivillere yönelik saldırılara son verilmesi gerektiğinin altını çizen Borrell, "Çatışmalara acil insani ara verilmesine ihtiyaç var." dedi.

AB'de ateşkesle ilgili halen fikir birliği yok

Geçen hafta Brüksel'de düzenlenen yılın son AB zirvesinde, 7 Ekim'in ardından 3. kez bir araya gelen liderler, ateşkes çağrısı üzerinde anlaşamamıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, üye ülkeler arasında çatışmalara verilecek ara ile ilgili farklı görüşler bulunduğunu belirterek, "Bir kısmı 'insani duraklama' ve bir kısmı 'insani ateşkes' istiyor." demişti.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da büyük çoğunluğun ateşkesi istediğini ancak niteliğinde anlaşılamadığını aktarmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 12 Aralık'ta yapılan Gazze'de acil insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısına, AB ülkelerinden Avusturya ve Çekya "hayır" oyu kullanmıştı. Almanya, İtalya, Hollanda, Macaristan, Bulgaristan, Litvanya, Romanya ve Slovakya "çekimser" kalmıştı.

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