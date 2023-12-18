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Dünya
AA 18.12.2023 16:01

Sisi yeniden Mısır'ın cumhurbaşkanı seçildi

Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu

Sisi yeniden Mısır'ın cumhurbaşkanı seçildi

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