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Dünya
AA 18.12.2023 15:48

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 96 gazeteci öldürüldü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 96'ya yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 96 gazeteci öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine gerçekleştirdiği saldırılarda gazeteci Abdullah Alvan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 96'ya yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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