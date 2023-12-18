Açık 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.12.2023 15:30

Mossad Başkanı, Katar Başbakanı ve CIA Direktörü "esir takasını" görüşmek için buluştu

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmasını görüşmek için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiği bildirildi.

Mossad Başkanı, Katar Başbakanı ve CIA Direktörü "esir takasını" görüşmek için buluştu

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılması kapsamında yapılan görüşmenin Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni bir esir takası için Barnea, Al Sani ve Burns'ün yaptığı görüşmenin öncekilere göre daha uzun, karmaşık ve zorlu geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Söz konusu görüşmelerin ne kadar süreceği veya şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara "insani ara"yı da kapsayan esir takası mutabakatına varılmıştı. 24 Kasım'da başlayan ve 7 gün süren "insani ara" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 83 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail askerlerinin Gazze'de ellerinde beyaz bayrak taşımalarına rağmen 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardında Tel Aviv yönetimi üzerinde Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varması konusunda baskılar artmıştı.

Gazze'de Hamas'ın elinde 100'den fazla İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Almanya Başbakanı Scholz'un COVID-19 testi pozitif çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
İtalya nüfusundaki gerileme eğilimi sürüyor
16:02
Sisi yeniden Mısır'ın cumhurbaşkanı seçildi
16:04
Hakkari'de 2 metre kar yağdı: Üs bölgelerinin yolları görünmüyor
15:49
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 96 gazeteci öldürüldü
16:04
MEB, ikinci yazılı sınavların örnek soru kitapçıkları yayımladı
15:36
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın ofisinde dinleme cihazı tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da resmi törenle karşılandı
FOTO FOKUS
İsrail'in parçaladığı Filistinli ailenin sıla hasreti
İsrail'in parçaladığı Filistinli ailenin sıla hasreti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ