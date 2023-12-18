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TRT Haber 18.12.2023 15:29

Hudut Kartalları sınırda 46 kişiyi yakaladı

Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yakaların 3’ünün FETÖ, 2’sinin terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.

Hudut Kartalları sınırda 46 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'i terör örgütü mensubu 46 kişinin yakalandığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 

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FETÖ Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
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