Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.05.2024 06:19

Bakan Fidan Gazze görüşmeleri için İspanya'da

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda bugün İspanya'ya gitti.

Bakan Fidan Gazze görüşmeleri için İspanya'da

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldıktan sonra diplomatik heyeti davet ilettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu kapsamda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleri ile birlikte bugün Madrid'i ziyaret ediyor.

İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı
İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı

Hakan Fidan'ın Madrid'teki temaslarında, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabaların ele alınması bekleniyor.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze Hakan Fidan İspanya İsrail
Sıradaki Haber
'Dışişleri Vakfı' teklifi Meclis gündeminde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Beyaz et sektöründeki 4 firmaya 1,2 milyar lira ceza
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:04
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 579 kişi yakalandı
12:05
Çamlıca Kulesi'ni 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etti
12:22
Bakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:51
Ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı
Proteo"nun adının yaşatıldığı parkurda köpekler ücretsiz eğitiliyor
Proteo"nun adının yaşatıldığı parkurda köpekler ücretsiz eğitiliyor
FOTO FOKUS
Nefes borusuna kurabiye kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı
Nefes borusuna kurabiye kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ