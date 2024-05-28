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Dünya
TRT Haber 28.05.2024 14:29

İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda da Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını duyurdu.

İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, İspanya’nın Filistin’i resmen tanıdıklarını duyurdu.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin başkent Brüksel’deki İspanya Büyükelçiliğinde 27 Mayıs’ta bir araya gelmiş, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti.

İspanya kabinesi bugün, kararı görüşmek üzere toplandı. İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu.

Alegria, kabinenin Filistin Devleti’ni tanımak için “önemli bir karar” aldığını ve bunun İsrailliler ile Filistinlilerin barışa ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını söyledi. İspanya, İrlanda ve Norveç ilk olarak 22 Mayıs’ta yaptıkları açıklamada Filistin Devleti’ni bugün tanıyacaklarını açıklamasını yapmıştı.

Batı, Filistin'in tanınması çağrısını duymuyor
Batı, Filistin'in tanınması çağrısını duymuyor

İrlanda Filistin'e büyükelçi atayacak

Hükümet, İrlanda'nın Filistin devletini resmen tanıdığını belirterek, planı kınayan İsrail'e meydan okudu.

Hükümet tanımayı bu sabah kabine toplantısında onayladı .

Açıklamada, "Hükümet, Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıyor ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkiler kurmayı kabul ediyor" denildi.

İrlanda'nın Filistin'e büyükelçi atayacağını da duyuruldu.

İspanya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
İspanya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Norveç Filistin'i tanıdığını doğrulayan belgeyi sundu

Norveç'ten yapılan açıklamada da "Filistin'in devlet olarak tanınması kararı, Anayasa'nın 28. maddesi uyarınca Danıştay'da Kral'ın onayını gerektiren önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.

24 Mayıs Cuma günü Kraliyet Kararnamesi'nin kabul edilmesinin ardından, Filistin, sözlü notla tanıma konusunda resmi olarak bilgilendirilecek. Norveç'in Filistin'i devlet olarak resmen tanıması 28 Mayıs 2024 Salı günü yürürlüğe girecek" denildi.

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