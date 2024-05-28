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TRT Haber 28.05.2024 22:16

Bakan Fidan, Gazze görüşmeleri için İspanya'ya gidiyor

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda yarın İspanya'ya gidiyor.

Bakan Fidan, Gazze görüşmeleri için İspanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldıktan sonra diplomatik heyeti davet ilettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu kapsamda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleri ile birlikte yarın Madrid'i ziyaret edeceği belirtildi.

İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı
İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı

Hakan Fidan'ın Madrid'teki temaslarında, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabaların ele alınması bekleniyor.
 

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Hakan Fidan Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Dışişleri Bakanlığı
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