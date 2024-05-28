Bakan Tekin: Darıca’daki öğretmene saldırı olayı ile ilgili soruşturma başlattık

Bakan Tekin sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulda öğretmene yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayan Tekin,

şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlatıldığını ve adli sürecin takipçisi olacaklarını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Bakan Tekin, bu kapsamda okulllarda güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirilen "Veli Randevu Sistemi"nin önemini bir kez daha vurguladı. Tüm eğitim ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.