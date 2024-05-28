27 Mayıs'ın 'tutuklu bebeği' yaşananları TRT Haber'e anlattı

Demokrat Parti Sarıyer ilçe teşkilatını kurarak 2 yıl sonra Belediye Encümeni azası olan Necla Tekinel, İstanbul'u idare eden 7 isimden biriydi.

1957'de İstanbul'dan milletvekili seçilen Tekinel, cuntanın 27 Mayıs'taki darbesiyle Yassıada'da tutsak oldu.

O sırada hamile olan Tekinel'in oğlu Mehmet 64 yıl sonra yaşananları TRT Haber'e anlattı.

Kara propagandaya maruz kaldı

Necla Tekinel gözaltına alındığında Taksim'deki evindeydi. O da diğer Demokrat Partililer gibi kara propagandaya maruz kaldı.

Tekinel, "Burada oturdu diye Taksim Meydanı'nda evin resimleriyle annemin resmilerini gazetelerde falan devamlı asıyorlarmış. Ablam da onu görüp 'hayır bu ev bizim ya, olur mu? Annem almadı' deyip söylüyormuş. Ama hiçbir şey ifade etmiyor tabii." dedi.

"Aşağı yukarı on beş gün kadar annemle beraber kalmışım"

Turan Emeksiz'in otopsisine giren Doç. Dr. Talia Bali Aykan da tutukluydu. Necla Tekinel'in Yassıada'da esirken, karnı büyüdü. Bu durum Aykan'ın dikkatinden kaçmadı.

Aykan'ın kadınlar koğuşunda annesiyle beraber olduğunu kaydeden Tekinel, "İlk annemin hamile olduğunu dışarıdan Talia hanım anlamış. 'Sen hamilesin galiba' demiş. Annem de olduğunu söylemiş. İşte hamile olduğu ortaya çıktıktan sonra bir daha sorguya almamışlar annemi. Aşağıda falakaların olduğu yerde o işe yaramış yani." dedi.

Mehmet Tekinel doğduğu süreçle ilgili detayları da paylaştı. Yetişkin olduğunda doğumun çok zor şartlarda gerçekleştiğini öğrendi. Bebek Tekinel'in çilesi doğar doğmaz başladı.

Aşağı yukarı on beş gün kadar annemle beraber kalmışım. Hatta on yedi gün kadar süt vermiş bana. On yedi gün sonra da tamam bu kadar yeter. Sen dönüyorsun demişler. Sütü kesildi diye yazmışlar. Halbuki sütü kesilmemiş. Gazetede öyle haber yapmışlar sonra ben de burada beni babaannem büyütmüş. Mehmet Tekinel

"Öleceksek de kurtulacaksak da beraber"

Necla Tekinel'in eşi İsmail Hakkı Tekinel de kendisi gibi hukukçuydu. Avukatlığını üstlendi ancak İsmail Hakkı Tekinel'in hazırladığı savunmayı Necla Tekinel kabul etmedi. Zira savunmada Demokrat Parti'nin iç meseleleriyle ilgili unsurlar yer alıyordu.

Annem bunu okuyunca çok sinirlenmiş. Biz buraya arkadaşlarımızla geldik hep beraber. Öleceksek hep beraber öleceğiz. Kurtulacaksak hep beraber kurtulacağız deyip babama sinirlenmiş ve babamı azletmiş. Mehmet Tekinel

Yıllar sonra annesiyle Bayar'ı ziyarete gitti

Cumhurbaşkanı Celal Bayar da idam cezası almıştı. Yıllar sonra Mehmet Tekinel annesiyle Bayar'ı ziyarete gitti. O ziyarette geçen duygusal diyalogları dün gibi hatırlıyor.

Annesiyle her sene Celal Bayar'ın elini öpmeye gittiklerini anlatan Tekinel, Bayar'ın 'bizden üç kişi eksildi fakat bir kişi arttık, Yassıada'da bizi bitiremediler" şeklindeki sözlerini aktardı.

Tekinel'in yolu Hasan Polatkan'ın kızı Nilgün ile kesişti

Tıp eğitimi alan Mehmet Tekinel, genel cerrah oldu ve yüzlerce hastayı tedavi etti. Tekinel'in tedavi ettiği kişiler arasında demokrasi şehidi Hasan Polatkan'ın kızı da vardı.

Necla Tekinel Yassıada'nın ardından 2 yıl Kayseri Cezaevi'nde hapis yattı. 1983-1987 yılları arasında Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden milletvekili oldu. 25 Eylül 2015 tarihinde 94 yaşındayken vefat etti.

Haber: Fahriye Demirci-Köksal Akpınar

Kamera: Mustafa Oğuz